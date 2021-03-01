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понедельник, 01 марта 2021 11:45

Российский суд грубо отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального

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Российский суд грубо отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального
Горсуд Москвы заявил, что только он может решать судьбу Навального. Фото: Reuters

Горсуд Москвы отреагировал на требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 года заключения.

В Москве отказались принимать во внимание решение ЕСПЧ, пишет DW.

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В тексте документа говорится, что ЕСПЧ "не является высшим судом для судебной системы России, не имеет права давать российским судам любые категорические указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанной с исполнением приговоров, вступивших в законную силу".

Горсуд Москвы заявил, что только российским судам разрешено рассматривать вопрос об освобождении Навального.

Считают, что при рассмотрении дела оппозиционера не было нарушено конституционных прав Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также в России назвали "голословными домыслами" утверждение Навального о страхе за его жизнь и здоровье в тюрьме.

Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

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