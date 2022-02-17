Россия пытается создать повод для вторжения в Украину – генсек НАТО об эскалации на Донбассе

НАТО об обстрелах на Донбассе: РФ может пытаться создать повод для нападения на Украину. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация пытается создать повод для нового вторжения в Украину.

Так генсек Альянса прокомментировал обстрелы российскими оккупантами территорий Украины 17 февраля.

"Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину. До сих пор нет ясности, уверенности в намерениях России" - сказал Столтенберг.

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Генсек в очередной раз подчеркнул, что НАТО "пока не видит значительного отвода" сил России от границы Украины.

"Мы призываем Россию сделать то, что она говорит, и отвести свои силы от границ Украины. Это будет важный первый шаг к мирному политическому урегулированию проблемы", - подчеркнул Столтенберг.

С утра 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Российские боевики интенсивно обстреливают позиции украинских военных и прилегающие к линии разграничения территории Украины. По состоянию на 16:00 известно о двух раненых бойцах и стольких же гражданских. Эскалация началась с обстрела Станицы Луганской примерно в 9:00. Один снаряд оккупантов попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина. Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области. На момент атаки в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. О пострадавших не сообщают. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада "большой провокацией" РФ. Европейский Союз в свою очередь внимательно следит за ситуацией с обстрелами, но о применении новых санкций против России пока не заявил.