Обстрел Станицы Луганской: МИД обратился к международным партнерам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал всех международных партнеров немедленно осудить обстрел Станицы Луганской российскими боевиками.

Об этом он написал в Twitter.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляли украинскую деревню Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - подчеркнул Кулеба.

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Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили двое воспитательниц заведения. Также пострадал мужчина.

Часом позднее боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области. На момент атаки в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. О пострадавших не сообщают. В результате обстрела повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.