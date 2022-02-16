"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО

"Настораживает обращение Госдумы России к Путину о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Это не говорит о деэскалации конфликта", говорит политолог Валерий Гончарук. Фото: reuters

Россия через признание независимости так называемых Л/ДНР попытается шантажировать Украину и Запад. В то же время через эти территории РФ может готовить провокации или ввести туда регулярные войска. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Валерий Гончарук.

"Сказать, что РФ отвела войска от наших границ мы пока не можем. Можно говорить о частичном отводе или перегруппировке. Так же настораживает обращение Госдумы России к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР. Это не говорит о деэскалации конфликта", – говорит Гончарук.

В то же время, положительно влияет на умиротворение РФ то, что Украина получила оружие от США, Британии, Польши, стран Балтии, отмечает политолог.

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"Кремль не был готов к таким решительным шагам. Можем проследить это по отдельным истерическим заявлениям. Нельзя не упомянуть неоднозначные действия некоторых должностных лиц. В частности, заявление того же Пристайко. Такие шаги демотивируют наших партнеров. Сейчас угроза несколько отсрочена, но остается. Если не будем заботиться о нашей обороноспособности, то Россия может прибегнуть к любым провокациям", – говорит Гончарук.

Среди таких провокаций Россия может признать независимость так называемых Л/ДНР, затем ввести туда войска, объясняет политолог.

"Тогда нам будут противостоять не какие-то квазироссийские войска, а регулярная армия РФ. Но многие эксперты говорят, что Путин будет так только играть словами по Минскому формату. Потому что если РФ признает эти территории, то ни о каком Минском формате не пойдет речь. Тогда надо говорить о выводе иностранных войск, а не внесении изменений в Конституцию", – добавляет Гончарук.

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Путин может использовать признание Л/ДНР в качестве шантажа, но не пойти на это, рассказывает политолог.

"С другой стороны, есть пример Абхазии и Южной Осетии. Там РФ признала их независимость. Это не привело к катастрофическим последствиям для Москвы", – уточняет Гончарук.

Россия больше месяца проводила военные учения на границе с Украиной, где накапливала свои войска и технику. Иностранные СМИ называли возможные даты полномасштабного наступления. Усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ, зафиксировала со своих спутников частная американская компания Maxar Technologies. Снимки сделаны 13 и 14 февраля. 15 февраля в РФ заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". 15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО. Путин получил обращение депутатов и "принял его во внимание". В случае признания так называемых ДНР и ЛНР Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со "всеми сопутствующими последствиями". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 15 февраля.