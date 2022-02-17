В Евросоюзе отреагировали на обстрел Станицы Луганской

Сегодня во время встречи лидеры ЕС не будут обсуждать конкретные санкции против РФ, поскольку этот вопрос вызывает разногласия. Фото: pixabay.com

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией с обстрелами на Донбассе, но вопрос о новых санкциях против России вызывает разногласия во взглядах.

Об этом 17 февраля заявил представитель Евросоюза перед встречей лидеров ЕС по поводу Украины, сообщает Reuters.

"Повод для санкций - это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в такую дискуссию. Мы внимательно следим за ситуацией, осознаем, что это могут использовать как тест или оправдание", - сказал чиновник в ответ на вопрос о последнем обстреле на Донбассе.

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Сегодня в ЕС заслушают отчеты лидеров Франции и Германии после их переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил на условиях анонимности чиновник, участвующий в подготовке саммита.

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили двое воспитательниц заведения. Также пострадал мужчина. Часом позднее боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области. На момент атаки в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. О пострадавших не сообщают. В результате обстрела повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.