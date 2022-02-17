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четверг, 17 февраля 2022 15:44

"Большая провокация": Зеленский прокомментировал обстрел Станицы Луганской

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&quot;Большая провокация&quot;: Зеленский прокомментировал обстрел Станицы Луганской
Наблюдательной миссии не хватает сил и средств для объективной фиксации всех нарушений режима прекращения огня. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада в Станице Луганской провокацией со стороны боевиков.

В то же время дипломаты и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ должны оставаться в Украине, чтобы фиксировать все нарушения режима прекращения огня, заявил он в телефонном разговоре с главой Европарламента Шарлем Мишелем 17 февраля, говорится на сайте Офиса президента.

"Обстрелы в Станице Луганской пророссийскими силами - это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", - отметил Зеленский.

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Президент также обратил внимание главы Европарламента на обострение ситуации. Зеленский подчеркнул, что сегодня наблюдательной комиссии не хватает сил и средств для объективной фиксации всех нарушений режима прекращения огня.

"Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты оставались на своих местах в Украине", - сказал он.

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии получили двое воспитательниц заведения. Также пострадал мужчина.

Часом позднее боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области. На момент атаки в ООШ по ул. Школьной, 5 находились 30 учеников и 14 работников. О пострадавших не сообщают. В результате обстрела повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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