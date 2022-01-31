Россия перебросила в Беларусь баллистические ракеты и 5 тыс. военных

Украинский военный из укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Россия направила в Беларусь 5 тыс. военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов Америки Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН 31 января.

"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает присылать войска. 2 тыс. железнодорожных вагонов использовали для того, чтобы перебросить войска на границы с Украиной", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

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По ее словам, Россия собрала специальных военных у границы Украины.

"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Добавила, что Россия к середине февраля планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси до 30 тысяч военнослужащих.

"Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе. У нас есть доказательства, что Россия планирует стянуть около 30 тысяч военных к середине февраля вдоль границы Украины и Беларуси. Следовательно, они смогут достигнуть Киева в течение 2 часов", - сказала чиновник США.

31 января продолжается заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванное по запросу США. Совместные военные учения Беларуси и России "Союзная решительность 2022" стартуют 10 февраля. В США их назвали только прикрытием для перебрасывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно по расследованию 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и о военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.