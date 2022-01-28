"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса

Как выглядит ситуация на линии фронта, читайте в репортаже польской Gazeta Wyborcza. Анализ ответа США на ультиматум России можно найти в американской The Wall Street Journal. А другое издания из этой страны, The Washington Post, пишет, что возможная война между Киевом и Москвой может повлечь за собой глобальные проблемы с продовольствием. Вот кое-что из того, что на протяжении последних дней писали о нас в мировых СМИ.

"Солдаты на Донбассе: "Нам не нужно, чтобы за нас воевали, нам нужно оружие", Gazeta Wyborcza, Польша

Репортаж журналиста Петра Андрусечка.

От Северодонецка час езды до линии фронта в районе Злотого. За последние два года многие дороги на Донбассе отремонтировали. Рядом небольшая деревня Катереновка, в которой сейчас около 20 человек. В первые годы войны она была в так называемой серой зоне. В феврале 2018 года перешла под контроль украинской армии. Осенью 2019 года, по договоренностям, в этом районе, украинские войска и пророссийских боевиков отвели. Хотели создать двухкилометровую демилитаризованную зону. Но обстрелы продолжаются.

Когда был здесь летом 2020 года, было очень шумно. Местные показывали следы от пуль на стенах сельского клуба. Вокруг Золотого много холмов, потому что в районе добывали полезные ископаемые. Катереновка на одном из таких холмов. На ее окраине украинские позиции.

Автор: Getty Images Солдат на линии фронта в Золотом

Сначала кофе. Потом надеваю бронежилет, каску. Спускаемся по вырубленным в земле ступенькам к глубоким траншеям. Почти восьмой год войны делает свое. В окопах даже "крыша" - конструкции из веток, на которых маскировочные сети. Это затрудняет обнаружить их вражеским беспилотникам, которых становится все больше.

Война носит позиционный характер, с артиллерийским огнем, атаками разведки и диверсионных групп

Между окопами специальное утепленное помещение, где хранят дополнительное вооружение и оптику. В последние годы война носит позиционный характер, с артиллерийским огнем, возможными атаками разведки и диверсионных групп. От украинских окопов до позиций боевиков по прямой примерно 1200 метров.

"Мы их не видим, только иногда слышим. Надеемся, они нас тоже не видят", - говорит командир части Виталий.

Смотрю с наблюдательного пункта в оптику, не вижу признаков позиции.

Автор: Getty Images Солдат на линии фронта в Золотом

"Наша задача проста - удержать заданный участок линии обороны. Не допустить вражеских групп. И держать бойцов в боевой готовности вне зависимости от времени года", - говорит Виталий.

В первые годы войны боевики проникали в это место в нейтральной полосе и устраивали засады на украинских солдат или минировали местность. Уже нет.

Виталий предложил посмотреть на еще одну позицию. Идем по дорожке между деревьями и кустарниками. Она отмечена кусочками цветной ленты на ветвях.

Автор: Getty Images Солдат на линии фронта в Золотом

"На наших позициях несколько мест, которые хорошо видны противнику, и во избежание лишнего риска наметили безопасный маршрут", - объясняет офицер.

Вокруг снег, мороз. Хотя солдаты говорят, что "холодов в этом году не было" - температура опускалась максимум до -12. Так или иначе, в заброшенном доме, занимаемом ними, тепло. Вместо того, чтобы поставить обыкновенную буржуйку, один из солдат соорудил печь с дымоходом.

Виталий в прошлом году окончил военную академию во Львове. В армию попал на волне патриотического экстаза и под влияние рассказов отца друга, воевавшего на Донбассе в 2014-2015 годах. В 2016 году подписал контракт с армией. После окончания курсов уехал на Донбасс, а позже продолжил карьеру офицера. Такие как он, решившие служить сами - новое лицо Вооруженных сил Украины. Но он не знает, останется ли в армии навсегда.

Автор: Getty Images Солдат на линии фронта в Золотом

"Я завел семью и немного изменил оптику", - объясняет он.

Я спрашиваю, изменилось ли настроение в последние месяцы, после того, как русские начали стягивать войска вокруг Украины.

"Мы готовы. Наши задачи не изменились. Мы стоим, как стояли", - говорит Виталий.

Этот молодой офицер не очень верит в развязывание большой войны.

Автор: Reuters Украинский военный на линии фронта в Донецкой

"Смотрю на происходящее с военной точки зрения и пока не вижу признаков вторжения. Да, концентрация войск есть, но то, что сейчас происходит - скорее игра на наших нервах, которую пытается провести Россия", - объясняет он.

Его солдаты говорят, что успокаивают родственников и друзей. Сообщения о великой войне будоражат воображение жителей Киева и других далеких от фронта городов, а не военных на передовой. Солдаты имеют доступ к интернету. Поэтому в курсе новостей. Особенно обращают внимание на тех, кто говорит о западной помощи Украине.

Нам не нужны западные солдаты. Никто не будет сражаться за нас

"Нам не нужны западные солдаты. Никто не будет сражаться за нас. Так или иначе, будем одни. А тут такая помощь. Особенно из Великобритании", - говорит рядовой, имея в виду поставки оружия в Киев.

Во "Львовской военной академии", которую окончил Виталий, британские военные инструкторы начали обучение украинских солдат обращению с противотанковыми гранатометами NLAW, переданными правительством Ее Величества. Позже будут обучать следующих. В рамках военной помощи Лондон пожертвовал Украине 2000 штук этого современного оружия.

Каждый солдат, с которым общаюсь, подчеркивает, что украинская армия сильно изменилась с 2014 года. Ее боеспособность возросла, но поставки западного оружия по-прежнему являются самым необходимым.

Автор: Getty Images По всей Украине группы гражданских проходят начальную боевую подготовку

Мотивация службы солдат одинакова - не хотят жить под российской оккупацией.

"Мы все здесь добровольно - подписывали контракты, потому что хотели. Нас никто не заставлял", - говорит Андрей.

Спрашиваю его об отношениях с местными жителями. Говорит, бывает по-разному. Кто-то помогает, кто-то против них. Иногда бывают конфликты. У некоторых, как это часто бывает здесь, есть родственники по ту сторону.

"Чего хочет Россия от Украины?", The Wall Street Journal, США

В последние недели Украина в центре геополитического внимания, поскольку идет наращивание российских войск вдоль ее восточной границы. Недавно США официально ответили на требования Кремля о так называемых гарантиях безопасности, и пытаются дальше дипломатическим путем разрядить кризис.

Президент Владимир Путин стремится вернуть часть былой славы России и того, что она потеряла в Холодной войне. Он назвал русских и украинцев "одним народом".

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Россия неоднократно отрицала наличие планов вторжения. Но Москва собрала 100 тыс. военных возле границ Украины и перебрасывает танки, боевые машины пехоты, ракетные установки и другую технику на запад, с баз на Дальнем востоке. Также Россия перебрасывает зенитно-ракетные комплексы С-400 в Беларусь, которая граничит с Украиной и членами НАТО - Польшей, Латвией и Литвой. Москва переместила несколько кораблей к берегам Украины в Черном и Азовском морях.

Сосредоточив войска возле Украины, Путин хочет добиться уступок от президента Владимира Зеленского и заставить его дать России право голоса в будущем Украины. Это стало бы сигналом для других бывших советских республик, что Запад не может гарантировать их безопасность. Чтобы усилить давление, у Кремля есть множество военных вариантов, кроме полной оккупации - от незаметных вторжений до нового ограниченного конфликта на Донбассе.

Президент Джо Байден заявил, что русские могут каким-то образом снова напасть на Украину, хотя Вашингтон и Москва будут продолжать переговоры о том, как разрядить кризис.

Украина не является членом НАТО, но "страной-партнером", и действующие соглашения означают, что в будущем может стать членом. Байден говорит, что членство в ближайшем будущем маловероятно, хотя додает, что решение, в итоге, принадлежит Альянсу.

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До сих пор Путин заставлял западных лидеров гадать, устроит ли он крупное вторжение в Украину и спровоцирует ли возможный разрыв отношений с Западом, или удовлетворится тем, что выжмет несколько уступок из обширного списка своих требований. Он хочет, чтобы НАТО гарантировало, что не даст членство Украине. Также требует, чтобы Альянс прекратил военные учения в Украине, и в других бывших советских республиках, и чтобы вывел войска из восточных стран-членов. НАТО направило около 5000 военных в Польшу и страны Балтии после того, как Россия напала на Украину в 2014 году.

США и союзники отвергли требования Москвы на серии встреч с россиянами, утверждая, что государства могут свободно объединяться с любыми другими по своему выбору. 26 января Америка представили российскому МИД письменный ответ, содержание которого неизвестно.

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Байден говорит, что если все войска на границах двинутся в Украину, это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны. Эксперты говорят, что, несмотря на попытки Москвы защитить экономику от санкций, они могут причинить серьезные проблемы РФ.

Вторжения может дорого обойтись россиянам

Украинская армия увеличилась с тех пор, как Россия вторглась в Крым, и, хотя она все еще уступает российской в вооружении и численности, но новое нападения может дорого обойтись россиянам.

"Вторжение в Украину может привести к росту мировых цен на еду и спровоцировать беспорядки вдали от линии фронта", The Washington Post, США

Более 100 тыс. российских солдат собрались возле Украины на фоне дипломатических усилий, чтобы разрядить перспективу конфликта. Если мира не будет, украинцы заплатят самую высокую цену. Но в худшем случае, вторжения в одну из крупнейших в мире стран-экспортеров зерна может резко повысить цену на него по миру, что приведет к росту и без того дорогого продовольствия и повысит риск социальных волнений далеко за пределами Восточной Европы.

Одна из основных экономических проблем - глобальное воздействие жестких западных санкций на Россию, крупного экспортера агропродукции, металлов и топлива. Особенно в Западную Европу и Китай. Если кризис обострится до той степени, что вызовет ошеломляющие санкции, удар может привести к резкому скачку цен и усугубить проблемы с глобальной цепочкой поставок сырья.

Автор: Bloomberg News Овцы пасутся в Херсонской области, 19 января

Но крупное российское вторжение также повлияет на поток товаров из Украины, четвертого по величине поставщика пшеницы и кукурузы в мире. Серьезный сбой украинского экспорта, особенно в сочетании с приостановкой крупного экспорта российского зерна, может привести к глобальному инфляционному циклу, который во многих странах уже является худшим за последние десятилетия.

Особое внимание уделяется топливу и продовольствию. По данным ООН, в 2021 году мировые цены на еду выросли на 28,1%, до самого высокого уровня за десятилетие.

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За последние 20 лет обильные урожаи в Украине повысили роль страны как мировой житницы. Некоторые из ее крупнейших клиентов, это экономически потрепанные, раздираемые войной или иной нестабильностью страны Ближнего Востока и Африки, включая Йемен, Ливан и Ливию. Там нехватка зерна или скачки цен могут усугубить нищету, и вызвать непредсказуемые социальные последствия.

Аналитик по пищевым продуктам Алекс Смит пишет, что угрозы украинскому экспорту пшеницы представляют риск для глобальной продовольственной безопасности.

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Смит отметил, что в 2020 году половина пшеницы, потребляемой в Ливане, стране, критически зависящей от хлеба как основного продукта, поступила из Украины. Йемен и Ливия импортируют 22% и 43% всего потребляемого зерна из Украины. В 2020 году Украина обеспечила более 20% пшеницы в Малайзии, Индонезии и Бангладеш.

Большая часть украинской пшеницы выращивается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. То есть в регионах, расположенных сразу за восточной Украины, где находятся пророссийские сепаратисты. Они будут первыми в случае российской агрессии.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала мнения американского офицера разведки, что Россия хочет выдавить США из Европы, об вывозе американских и британских дипломатов из Киева. Также репортаж французов о бесперспективной жизни детей на оккупированной россиянами части Донбасса.