Россия начала выводить войска из Казахстана

В Казахстане начался вывод войск ОДКБ. Фото: скриншот

В Казахстане сегодня, 13 января, начался вывод сил Организации договора о коллективной безопасности.

Социально важные объекты берут под охрану правоохранители страны, сообщило министерство обороны России.

"Коллективные миротворческие силы готовят технику к погрузке в самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил РФ и возвращению в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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"Церемония" вывода войск началась в Алматы с минуты молчания в память о погибших в результате массовых протестов в ряде регионов страны, сообщает Казинформ.

Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан направили в Казахстан 2030 военных и 250 единиц техники.

Поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана состоится в течение 10 дней.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ. В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. 6 января в страну ввели войска ОКГБ. В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что приказал открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения. 10 января Токаев заявил о подавлении протестов. И отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Привычный режим действует с 7:00 13 января.