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среда, 12 января 2022 18:28

Токаев отменил режим ЧС в трех областях

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Токаев отменил режим ЧС в трех областях
В трех областях Казахстана отменили режим чрезвычайной ситуации. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Привычный режим начнет действовать с 7:00 утра 13 января, сообщает Telegram-канал NUR.KZ.

"Миротворцы" Организации договора о коллективной безопасности, которых 6 января перебросили страны в Казахстан для подавления протестов, начнут выводить уже завтра, 13 января. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана 12 января.

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В ходе обсуждения генсек ОДКБ рассказал Токаеву о ходе выполнения "миротворческой миссии" в Казахстане, в частности, о начале вывода военных в сроки, поставленные президентом.

В свою очередь, сам глава страны сегодня же, 12 января, на заседании оперативного штаба в Алматы заявлял, что процесс вывода войск потребует 10 дней.

По его словам, пребывание "миротворцев" сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Казахстане.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. Однако протесты не утихли.

В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

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