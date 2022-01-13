ООН требует от Казахстана расследовать расстрелы и причины арестов

ООН хочет расследовать расстрелы в Казахстане. Фото: Astana

Управление ООН по правам человека требует "немедленного, независимого и беспристрастного расследования" убийств в Казахстане, в том числе, чтобы выявить, насколько было необходимо применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.

Нужно разобраться, кто из почти 10 тыс. задержанных в Казахстане участвовал в мирных протестах, а кто пришел на них вооруженным, заявила представитель ООН Лиз Троссел, сообщает УНИАН.

"Около 9 900 человек находятся в заключении на 11 января. Это, безусловно, огромная цифра. Мы хотели бы сказать, что согласно международному законодательству люди имеют право на мирный протест и право выражать свое мнение. И они не должны быть задержаны просто за выражение своего мнения", - отметила она.

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Министры обороны стран-участниц ОДКБ проведут внеочередное заседание. Они будут обсуждать, как выводить своих "миротворцев" из Казахстана. Президент Касим-Жомарт Токаев хочет завершить "миротворческую миссию" ОДКБ в Казахстане с 13 января 2022 года. Он обратился с такой просьбой к Николаю Пашиняну - армянскому премьеру, который возглавляет Совет коллективной безопасности организации.

Со 2 января в Казахстане продолжались протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Их развитие стремительное – от социальных требований до расстрелов людей на улицах. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. Входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан).