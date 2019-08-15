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четверг, 15 августа 2019 16:06

Радиация после взрыва под Архангельском добралась до Норвегии

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Радиация после взрыва под Архангельском добралась до Норвегии
Норвежский Центр радиационной защиты (DSA) измеряет уровень содержания радиоактивного йода

Норвежский Центр радиационной защиты (DSA) зафиксировал в воздухе небольшое количество радиоактивного йода после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Замеры были сделаны на фильтростанции в городе Сванховд на севере Норвегии, передает Укринформ.

"Выявленный уровень очень низкий и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде", - говорится в сообщении.

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Образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области произошло 8 августа.

В Центре радиационной защиты отметили, что на данный момент невозможно точно определить, связано ли последнее выявления йода с недавней аварией в России. Поэтому DSA продолжает осуществлять частые выборки и анализ воздуха.

ЧП произошло на военном полигоне вблизи поселка Ньонокса в Архангельской области России 8 августа. Во время испытания ракетного двигателя произошел пожар и взрыв. . Государственная корпорация "Росатом" сообщила о гибели 5 своих работников. Также пострадали еще 2 сотрудника Минобороны РФ. СМИ говорят о еще 15 пострадавших. По неподтвержденной информации, у них - радиационное облучение. В международной природоохранной организации Greenpeace утверждают, что уровень радиации после взрыва был превышен в 20 раз. Однако, по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в районе катастрофы находилась в пределах нормы.

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