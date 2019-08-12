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понедельник, 12 августа 2019 16:53

"Росатом" испытывал новое специзделие, когда погибли люди

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&quot;Росатом&quot; испытывал новое специзделие, когда погибли люди
В результате взрыва погибли 5 человек. Фото: proxy11.online.ua

В госкорпорации "Росатом" признали, что взрыв в ядерном центре Архангельска произошел "во время испытания нового специзделия".

По словам руководителя "Росатома" Алексея Лихачева, именно поэтому погибли 5 сотрудников Саровського ядерного центра, сообщила пресс-служба компании.

"Мы провели в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия. Они до последнего остались преданные своему долгу", - сказал он.

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Что именно взорвалось в Архангельской области, неизвестно. Военные эксперты предполагают, взрыв мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Из-за этого и произошло кратковременное повышение радиации. Об этом сообщили власти соседнего Северодвинска.

В "Гринпис" заявили, что радиация была превышена в 20 раз. По состоянию на 10 августа, радиационная ситуация в Северодвинске в пределах нормы.

После взрыва в Архангельской области началась паника - местные жители массово скупают в аптеках йод из-за слухов о радиационном загрязнении.

Председатель правления экологического правозащитного центра "Беллона" из Санкт-Петербурга Александр Никитин заявил, что взрыв реактивной двигательной установки имел локальный характер и радиационной угрозы нет.

Погибшие - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский - будут представлены к государственным наградам. В городе им установят памятник.

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Дата
12
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