После взрыва на военном объекте РФ раскупили весь йод

Раскупили весь йод. Фото с открытых источников.

Жители Северодвинска и Архангельска раскупили йод в аптеках после того, как на военном объекте в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка.

Журналисты издания 29.ru.обратились в 15 разных аптек. В некоторых из них сообщили, что йода нет в наличии. В других рассказали о высоком спросе на товар.

После взрыва реактивного двигателя администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона. В соцсетях появились сообщения о превышении радиационного фона в Северодвинске в несколько раз.

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Акваторию Двинского залива в Архангельской области, где произошел взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты и разлив токсичного топлива. По его словам анонимного источника из военных моряков, взрыв мог произойти из-за того, что топливо - несимметричный диметилгидразин - соединилось с окислителем.