Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском

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В начале августа в Архангельской области России на военном полигоне взорвалась реактивная установка. Уровень радиации в городе Северодвинск превысил норму в 16 раз.

"Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз. 8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч." - говорится в сообщении.

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Пользователи сети в фотожабах показали возможные последствия таких событий.

По официальным данным Минобороны РФ, в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу якобы не было.