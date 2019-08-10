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суббота, 10 августа 2019 12:43

На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters

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На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
"Это напоминает нам о серии инцидентов, произошедших еще в Чернобыле" - американский чиновник о взрыве на полигоне в РФ. Фото с открытых источников.

Взрыв и радиационный выброс на севере России, при котором погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны, могли произойти во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой.

По мнению американских экспертов по ядерномо оружияю, взрыв жидкого ракетного топлива не приведет к выбросу радиации. А инцидент произошел в результате аварии во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, передает Reuters.

"Взрывающиеся ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации, и мы знаем, что россияне работают над каким ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказал старший научный сотрудник Федерации американских ученых Анкит Панда.

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Кроме того, высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа на условиях анонимности сообщил, что США продолжают следить за событиями на крайнем севере России.

"Заверения Москвы в том, что "все нормально" кажутся нам пустыми ... Это напоминает нам о серии инцидентов, произошедших еще в Чернобыле", - отметил он.

Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек. Еще двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

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