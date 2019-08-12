В России взорвался ядерный реактор

Взрыв в Архангельской области произошел 8 августа. ФОТО: tsn.ua

Инцидент в Архангельской области, в результате которого погибли 5 ученых, произошел из-за взрыва малогабаритного ядерного реактора.

Этот реактор был частью двигателя объекта военного назначения. Таково официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, пишет Цензор.НЕТ.

"Пятеро ученых-испытателей РФЯЦ погибли, трое - в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает... Эти люди неоднократно принимали участие в аналогичных подобных работах и ​ всегда получали результат. Цепь трагических случайностей, неопределенностей... По предварительному анализу мы видели, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось. Нам не удалось все предусмотреть, не удалось заглянуть так глубоко, чтобы получить результат", — прокомментировал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Представители института уточнили, что трагедия произошла в акватории Белого моря, а не на береговой части полигона. Исследования и разработки там проводятся в рамках научной программы Саровского ядерного центра.

"Одно из направлений – это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов", — рассказал научный руководитель института Вячеслав Соловьев.

По его словам, подготовка к испытаниям длилась около года. Над каким именно оружием работали погибшие ученые, РФЯЦ-ВНИИЭФ держит в секрете.

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Представители института также подтвердили информацию о кратковременном радиоактивный скачок в городе Северодвинске, расположенном в 30 км от места катастрофы.

"То, что произошло, это непрогнозируемый сценарий реализовался. Не так далеко там находится Северодвинск, наши люди там присутствуют, наши эксперты проводят измерения. Установили прямыми измерениями на Севмаше, что радиационное повышение фона было вдвое и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", — говорит заместитель директора РФЯЦ Александр Чернышев.

По свидетельствам очевидцев, пострадавших от взрыва ученых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой. Точных данных о количестве пострадавших и погибших сейчас нет. По информации СМИ, в больницы доставлены по меньшей мере 12 человек. Прилегающий к месту взрыва район Белого моря закрыли для судоходства до 10 сентября. Общая площадь запрещенной зоны — около 230 кв. км.

8 августа в Архангельской области РФ на территории воинской части произошел взрыв. По словам очевидцев, инцидент произошел в населенном пункте Ненокса, где находится ракетный полигон. От взрыва погибли 5 специалистов Российского федерального ядерного центра. В "Гринпис" заявили, что радиация была превышена в 20 раз.