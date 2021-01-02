Пьяный мужчина сменил имя на Селин Дион и рассказал, как это произошло

Британец Томас Дод, который сменил имя на Селин Дион. Фото: Thomas Dodd / Facebook

На Рождество британец 30-летний Томас Додд навеселе просматривал концерт любимой певицы Селин Дион и решил официально изменить свое имя на имя артистки.

Он подал онлайн-заявление на смену имени и фамилии и заплатил за это 89 фунтов стерлингов (около 3,5 тыс. грн). Через несколько дней получил письмо с подтверждением изменения имени.

"Очевидно, в какой-то момент на Рождество я слишком много выпил вина и я официально изменил свое имя на Селин Дион!", - написал он в Twitter.

Теперь он беспокоится, как сказать отделу кадров на работе об изменении имени и попросить изменить подпись в рабочей почте. Также Томас говорит, что беспокоится о том, чтобы не попасть в полицию за свой поступок. Сначала таким шагом была недовольна мать мужчины, а вот друзья поддержали его. Пока Томас не планирует возвращать свое старое имя. Он надеется, что его затея развеселит людей, которые "пережили непростой год".

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Также мужчина признался New York Post, что волнуется волнуется из-за реакции односельчан. Он переехал в маленькую деревню, где не знает большинства людей.

"Это приведет к шоку, когда я назову им свое имя", - говорит мужчина.

Томас надеется, что изменение имени поможет ему познакомиться с настоящей Селин Дион. Сама певица или ее представители не комментировали выходку британца.

В Киеве за год сменили свое имя 1274 человека. Среди них и те, кто вместо традиционного пожелал иметь экзотическое имя. Так, Людмила стала Каей, Анна - Олианной, Владимир - Вальдемаром, Иван - Йонасом, Дррааоллдлисс - Анной, Анна - Анабеллой, Мария - Дерик, Люцифер - Джеком, Елена - Милаграс, Виталий - Габриэлем, Лариса - Глорией-Сандрой, Лада - Мияко, Мария - Эстель.