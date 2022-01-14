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пятница, 14 января 2022 12:40

Протесты в Казахстане: количество задержанных в Алматы выросло

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Протесты в Казахстане: количество задержанных в Алматы выросло
В Алматы продолжаются массовые задержания. Фото: Reuters

В крупнейшем городе Казахстана Алматы за сутки задержали еще 2159 участников протестов.

Об этом сообщили власти города, пишет Интерфакс.

Среди задержанных якобы есть "участники незаконных акций, мародерств и других преступлений", утверждают власти города.

Также они заявили об изъятии 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

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В Алматы, который стал эпицентром январских протестов, сохраняется режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Хотя обстановка в городе стабилизировалась, все же продолжаются массовые задержания. 11 января комендатура сообщила о задержании более 1,2 тыс. человек за сутки, к 12 января задержали еще почти 1,7 тыс., а накануне объявили почти о 2 тыс. задержанных.

Протесты в Казахстане разгорелись после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

6 января в страну ввели войска ОБКБ. В пятницу, 7 января, Токаев заявил, что приказал открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.

10 января Токаев заявил о подавлении протестов. И отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Привычный режим действует с 7:00 13 января.

По состоянию на утро 10 января количество задержанных лиц во время протестов составило почти 8 тыс. человек.

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Дата
14
января

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