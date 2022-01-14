Экс-главу спецслужбы Казахстана подозревается в попытке захвата власти

В Казахстане бывшего руководителя КНБ, одного из влиятельнейших политиков страны Карима Массимова подозревают в попытке захвата власти. Фото: REUTERS

Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из влиятельнейших политиков страны Карима Массимова.

Также идет досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика. Об этом сообщила Казахская служба "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышение должностных полномочий", - заявила пресс-служба КНБ.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель председателя спецслужбы-начальник элитного спецназа Ануар Садикулов, уволенный в один день с Массимовым. И бывший заместитель главы КНБ генерал-майор Даулет Ергожин. Последний на сайте казахского правительства все еще указывается замглавы КНБ. На этот пост его назначили 9 января 2022 года.

Карим Массимов дважды занимал должность главы правительства Казахстана. Его задержали вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны 5 января. Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены. Максимальное наказание – лишение свободы до 15 лет с возможным лишением гражданства.