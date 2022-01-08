В Казахстане задержали бывшего главу комитета нацбезопасности

В Казахстане задержали экс-главу комитета национальной безопасности и бывшего премьер-министра Карима Масимова.
Об этом сообщает КНБ.
"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Масимов принимал участие в заседании Совбеза 5 января, когда еще был председателем Комитета национальной безопасности Казахстана. После заседания Совбеза он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов в Алматы.
Максимальное наказание за государственную измену — лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.
Пресс-служба Нурсултана Назарбаева сообщила, что экс-президент находится в столице Казахстана.
Комментарии