В Казахстане задержали бывшего главу комитета нацбезопасности

Масимову грозит 15 лет лишения свободы. Фото: Deutsche Welle

В Казахстане задержали экс-главу комитета национальной безопасности и бывшего премьер-министра Карима Масимова.

Об этом сообщает КНБ.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены", - говорится в сообщении.

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Масимов принимал участие в заседании Совбеза 5 января, когда еще был председателем Комитета национальной безопасности Казахстана. После заседания Совбеза он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов в Алматы.

Максимальное наказание за государственную измену — лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства.

Пресс-служба Нурсултана Назарбаева сообщила, что экс-президент находится в столице Казахстана.