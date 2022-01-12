Задержание людей и приезд президента - что происходит в Алматы

В Алматы за сутки задержали около 1,7 тыс. человек. Фото: Reuters

В крупнейшем городе Казахстана Алматы за сутки задержали около 1,7 тыс. человек.

Силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около 1,5 тыс. боеприпасов, сообщила комендатура города.

В город прибыл президент Касим-Жомарт Токаев.

"Президент прибыл в Алматы. Участвовал в заседании оперативного штаба. Также состоялась встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих. Президент выразил соболезнования и вручил награды", - сказали в редакции КазТАГ в администрации президента.

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Аэропорт Алматы отчистили от мусора. Местные власти обещают возобновить его работу 13 января. Аэропорт сможет работать с 8:00 до 21:00.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер страны Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь. Президент Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности. В минобороны РФ заявили, что для доставки так называемых миротворческих сил организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан на "ограниченный период" перебрасывают более 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124.