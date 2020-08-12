Протесты в Беларуси: спецназовцы выбросили свою форму в мусорный бак

Смотря на то, что происходит в Минске своими глазами - я просто не могу гордиться тем, где я служил - спецназовец. Фото: t.me/nexta

В Беларуси спецназовцы выбросили свою форму в мусорный бак

Они заявляют о том, что не могут гордиться местом своей службы, несмотря на ситуацию в Минске. Об этом сообщает Телеграмм канал Nexta.

"Я давал присягу своему народу и несмотря на то, что происходит в Минске своими глазами - я просто не могу гордиться тем, где я служил и я не могу носить эту форму и сохранять ее у себя дома", - рассказал спецназовец Анатолий Новицкий.

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В то же время, собственную форму в мусорный бак выбросил еще один спецназовец, однако он не назвал свое имя.

"Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет", - заявил спецназовец Артем Белиновы, который также выбросил свою форму.

В Минске, у медуниверситета собралось около 130 медиков из разных больниц столицы, чтобы остановить насилие в стране. Медики надели белые халаты и говорят, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов.