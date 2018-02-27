Принц Гарри пригласит на свадьбу бывших

33-летний принц Гарри может пригласить на свое венчание с актрисой 36-летней Меган Маркл нескольких женщин, с которыми имел отношения.

Пока известно о двух, со ссылкой на информированные источники сообщает Daily Mail.

Автор: Dave Benett Блондинки Крессида (слева) и Челси (справа) могут стать гостями на свадьбе принца Гарри

Одна из приглашенных экс-подружек Гарри - 32-летняя Челси Дэви. Он встречался с ней с 2004 по 2011 годы.

Блондинка родом из Зимбабве Челси известна за рубежом только как "подружка принца Гарри".

Автор: Wikipedia Челси Дэви известна бомонду только как "бывшая девушка принца Гарри"

С 29-летней Крессида Бонас они были вместе с 2012-го по 2014-й. Она - актриса и модель.

Автор: The Sun Крессида Бонас - дочь предпринимателя, актриса и модель

"Гарри сохранил дружеские отношения и с Челси, и с Кэссиди. Убедился, что между ними нет напряженности, когда они расстались. Поэтому они будут на свадьбе", - говорит информированный человек из окружения принца.

Некоторые источники утверждают, что Дэвис уже пригласили на свадьбу. Список гостей, однако, еще официально не утвердили.

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Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Уже стало известно, в какое время состоится свадебная церемония и какие процессии ожидают новоиспеченных супругов. 12 февраля на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter читателей сообщили, что влюбленные обменяются свадебными обетами в церкви святого Георгия. Событие начнется в 12:00. После этого королевская чета прокатится на карете по улицам Виндзора, чтобы "небольшая поездка дала возможность большому количеству людей насладиться атмосферой этого особого дня". А после этого отправятся на прием в замок.