Приложение превращает картины в порно. Музеи судятся с Pornhub

Картина Тициана "Венера из Урбино" из галереи "Уффици" превращена с помощью приложения в непристойное видео / Wikimedia Commons

Ряд художественных галерей подал суд на сайт Pornhub из-за приложения, которое превращает известные картины мировых художников в непристойные короткие секс-видео.

Сайт для взрослых запустил приложения Show Me The Nudes. Главы мировых музеев и галерей подали в суд за нарушение авторских прав. Об этом пишет Daily Star.

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Сайт изменяет название известных картин и превращает их в порно. Так "Мона Лиза", к примеру, стает "Моной С-лизой".

Национальная галерея в Лондоне входит в число шести европейских галерей, представленных на сайте для взрослых.

Презентацию на Pornhub провела итальянская порноактриса Чиччолина, чьё видеовоспроизведение Венеры художника Боттичелли быстро превращается в оргию.

Представитель музея во Флоренции сказал, что никто не давал разрешения на эксплуатацию или использование этого искусства. В Италии кодекс культурного наследия предусматривает, что для использования изображений музея в коммерческих целях необходимо разрешение, которое устанавливает условия и плату. Очевидно, музей вряд ли бы выдал разрешения в данном случае.

Представитель Лувра в Париже сказал, что Pornhub получил письма от их юристов, и они ожидают, что работы будут немедленно сняты.

В Австралии бывшего полицейского Закари Мейдмента уволили из полиции за то, что он употреблял кокаин с груди порномодели Playboy Тианы Хансен. Мужчина зарегистрировался на платформе для продажи интимного контента Onlyfans и там прославился.