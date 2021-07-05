Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно

Канадская легкоатлетка 27-летняя Алиша Ньюман создал учетную запись на платформе для продажи интимного контента Onlyfans.

Пикантные фото в Instagram спортсменки свидетельствуют, что ее контент на сайте для взрослых не останется без внимания. В этом году Ньюман включили в топ-100 самых "горячих" женщин планеты.

Фото: instagram.com/alyshanewman

"Я привыкла всю жизнь бороться с препятствиями", - заявила она, фанаты поддержали ее решение.

Спортсменка выступает среди прыгунов в высоту с шестом. Побеждала на Играх Содружества и участвовала в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Хотя спортсменка не смогла пробиться в финал на Олимпиаде, ей принадлежит национальный рекорд Канады по прыжкам в высоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото

В Австралии бывшего полицейского Закари Мейдмента уволили из полиции за то, что он употреблял кокаин с груди порномодели Playboy Тианы Хансен. Мужчина зарегистрировался на платформе для продажи домашнего интима Onlyfans и прославился.