Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой

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В Австралии бывшего полицейского Закари Мейдмента уволили из полиции за то, что он употреблял кокаин с груди порномодели Playboy Тианы Хансен. Мужчина зарегистрировался на платформе для продажи интимного контента Onlyfans и прославился.

Об этом рассказало издание The New York Post.

В 2020 году в городе Голд-Голда пара отдыхала на вечеринке. Именно тогда Мейдмент снюхал кокаин с груди своей невесты Хансен. Мужчину уволили из правоохранительных органов. Суд обязал его выплатить штраф в размере $1,5 тыс.

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Хансен предложила любимому присоединиться к ней, завести аккаунт на Onlyfans и продавать там "горячий" контент. С появлением Мейдмента у девушки увеличилось количество подписчиков. Кроме того, выросли и суммы, которые начали перечислять ей поклонники.

Некоторые видео, опубликованные парой, сняты в том же особняке, где полиция их застала за употреблением наркотиков. Сам Мейдмент считает, что работа порноактера - это новый этап в его карьере, поскольку его бывшие начальники стремились максимально контролировать его жизнь, включая публикации в социальных сетях.

Колумбийка Иуде Пинеда до 18-летнего возраста жила в монастыре. Когда ушла, стала порномоделью. У женщины было очень сложное детство. Когда в школу пришли монахини и рассказали о своей жизни, 10-летняя девочка решила стать монахиней. Она ушла в монастырь, где продолжила свое обучение и оставалась там более восьми лет.