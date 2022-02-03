Президент Италии в своей присяге упомянул об Украине

Президент Италии Серджо Матарелла принял присягу. В речи призвал не допустить агрессии против Украины. Фото: facebook.com/rus.embassy.italy

Президент Италии Серджо Матарелла принял присягу в парламенте 3 февраля.

И в своей речи высказался в поддержку Украины, сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.

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"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами, снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии как Первая и Вторая мировые войны", - сказал Матарелла.

Считает, что нужно призвать друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию. И чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны соседа.

Президент Италии Серджо Маттарелла согласился на второй президентский срок. Случилось это потому, что коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на этот пост. Они пытались сделать это семь раундов голосования. Результаты голосования сообщили 30 января. 80-летний президент неоднократно говорил, что не хочет быть избранным на второй срок, и планировал уходить на пенсию. И уже успел снять квартиру в Риме, куда должен был переехать из президентского дворца после завершения каденции.