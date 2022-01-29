В Италии переизбрали 80-летнего президента

Серджо Матарела согласился на второй семилетний президентский срок. Фото: Ansa

Президент Италии Серджо Маттарелла согласился на второй президентский срок.

Об этом сообщает BBC.

Случилось это потому, что коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на этот пост. Они пытались сделать это семь раундов голосования.

Поначалу Матарелла хотел покинуть президентский пост. Местные СМИ сообщают, что премьер-министр Марио Драги убедил его остаться в должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с премьером Италии ситуацию на границе

"Я благодарен президенту за его решение согласиться с очень сильной волей парламента переизбрать его на второй срок", - подчеркнул он.

Матарелла был официально переизбран в субботу после восьмого тура голосования. Он стал компромиссным кандидатом после того, как многие законодатели воздержались от голосования, а кандидаты, выдвинутые правящими партиями, не получили достаточной поддержки. В Италии президент избирается на семилетний срок.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Причина связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику, говорится на сайте президента. О своей отставке Саркисян долго думал.