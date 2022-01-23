Президент Армении подал в отставку

Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Об этом сообщается на сайте президента.

По его словам, причина отставки с поста президента Армении связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.

О своем уходе Саркисян долго думал.

"Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", — говорится в сообщении.

Также президент поблагодарил граждан страны и иностранных партнеров "за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена".

"Сегодня как никогда нам нужны хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. Иначе мы, армяне всего мира, не добьемся цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", — говорится в заявлении президента.

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