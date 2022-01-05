Президент Казахстана сместил Назарбаева с должности

Токаев обратился к людям по телевидению. Фото: "Хабар 24"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев возглавит Совет Безопасности.

Об этом он сказал в обращении к нации по телевидению, передает KazTAG.

Ранее Совбез возглавлял президент Нурсултан Назарбаев.

После отставки по своему желанию в мае 2019 года Назарбаев остался секретарем Совета безопасности и председателем правящей партии "Нур отан".

Токаев заявил, что будет жестоко бороться с протестующими.

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"В нашем любимом городе происходит массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитских элементов бьют военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Терпеть нельзя. Кроме Алматы обстановка обострилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем мной был введен в ряде регионов режим ЧП. Это необходимая мера", - сказал он.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку.