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среда, 12 января 2022 13:48

Премьера Джонсона допросят в парламенте о нарушении карантина

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Премьера Джонсона допросят в парламенте о нарушении карантина
Оппоненты хотят отправить Джонсона в отставку. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 января будет обязан дать объяснение парламенту о возможном нарушении первого локдауна.

Об этом сообщает Reuters.

В его официальной резиденции во время первого локдауна прошла вечеринка. The Guardian опубликовала фото нарушения карантина.

СМИ писали, что Джонсон с супругой Кэрри и около 40 сотрудниками устроили вечеринку в саду на Даунинг-стрит. Секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал приглашение, в котором просил "приносить свою выпивку".

Джонсон и его спикер отказались комментировать приглашение. Представитель Джонсона лишь сказал, что летом в саду Даунинг-стрит часто проводили рабочее собрание.

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Оппозиция и некоторые члены Консервативной партии хотят отправить Джонсона в отставку.

Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начали расследование из-за его отдыха на Карибских островах. Парламентская комиссия выясняет подробности "карибских каникул" Джонсона.

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