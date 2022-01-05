Протесты в Казахстане: президент отправил в отставку правительство

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", – соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Алихана Смаилова, первого заместителя главы правительства.

Указ вступает в силу дня подписания.

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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.