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среда, 05 января 2022 05:56

Протесты в Казахстане: президент отправил в отставку правительство

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Протесты в Казахстане: президент отправил в отставку правительство
Президент Казахстана отправил в отставку правительство. Фото: РБК

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", – соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Алихана Смаилова, первого заместителя главы правительства.

Указ вступает в силу дня подписания.

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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

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