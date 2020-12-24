Премьер получил всю полноту власти

Бенито Муссолини / Wikipedia

24 декабря 1926-го правительство Италии выдало ряд законов, направленных на ликвидацию институтов демократической системы, что позволило премьеру Бенито Муссолини получить всю полноту исполнительной власти и стать диктатором.

В марте 1919 года бывший журналист, школьный учитель и социалист, 36-летний Бенито Муссолини, создал партию "Итальянский союз борьбы". Ее целью было возрождения итальянской нации. Через 2 года ее реформировали под лозунгами консерватизма и национализма в "Национальную фашистскую партию", которая на выборах того же года попала в парламент.

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1922-го Муссолини, опираясь на поддержку военизированных групп фашистов, известных как чернорубашечники, организовал массовые митинги на севере Италии. Те иногда перерастали в захват власти в городах. В октябре того года Муссолини начал "Марш на Рим", когда несколько десятков тысяч вооруженных фашистов пошли на столицу. Они заставили короля Виктора-Эммануила назначить Муссолини премьером.

30 октября 1922-го сформировал правительство, заняв в нем также посты главы МВД и МИД. В определенные периоды возглавлял до 7 министерств одновременно, продолжая руководить партией и партийной милицией, которая подавляла сопротивление режиму. Такие широкие полномочия и изменение избирательного законодательства позволили фашистам на выборах 1924 года получить 2/3 мест в парламенте.

31 октября 1926 року парламент принял закон, который дал правительству право принимать законы без утверждения парламентом. Благодаря этому 24 декабря 1926-го премьера лишили подотчетности парламенту, он мог лишиться власти только через решение короля. В тот же день фашисты приняли законы, что отменяют выборность руководителей местных органов власти, на смену которым пришли назначенные чиновники.

1928 года в Италии запретили все партии, кроме фашистской, профсоюзы превратили в государственную корпоративную систему, закрыли оппозиционные газеты. На выборах 1929-го фашистская партия получила 98% голосов, что позволило Муссолини провести ряд реформ, благодаря которым страна за несколько лет преодолела безработицу, десятки тысяч беднейших крестьян юга получили землю на осушенных болотах, построили 5 тыс. ферм и 5 новых городов, в 4 разы выросло количество больниц, правительство взяло под контроль 3/4 частных фирм, корпораций и банков.

Успехи Италии в социальной политике сделали Муссолини авторитетом в Европе и позволили проводить активную внешнюю политику. 1929 года его усилиями создано папское государство Ватикан. 1930-х осуществлено переворот в Албании, ликвидировано автономию Ливии и завоевано Эфиопию, победу над которой Муссолини назвал возрождением Римской империи.