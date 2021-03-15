Порвать с Коломойским и еще несколько пунктов - Washington Post озвучила ожидания США от Зеленского

Администрация Байдена направляет Зеленскому однозначные месенджи о своих ожиданиях относительно дальнейших шагов. Фото: .president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский должен порвать отношения с Коломойским, поддержать обвинение против него, а также прекратить давление на Национальное антикоррупционное бюро.

На такие шаги побуждает Зеленского администрация президента США Джо Байдена, говорится в редакционной колонке The Washington Post.

Как отмечает американское издание, это поможет Украине избавиться от влияния России.

"Украинский президент Владимир Зеленский, телефонный разговор которого с президентом Дональдом Трампом привел к 1-му импичменту Трампа, до сих пор не получил звонка от президента Байдена. Но задержка не имеет ничего общего с коррупционной попыткой Трампа заставить Зеленского выкопать грязь на Байдена. Вместо этого новая администрация США пытается побудить Зеленского преодолеть эндемической коррупции собственной страны. Сделать то, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения непрочной независимости от России", - говорится в материале.

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Издание отмечает, что новая администрация США продолжает политику поддержки реформ в Украине, курс на которую Байден держал еще на должности вице-президента. Во время визита в Украину требовал освобождения коррумпированного государственного прокурора. Поэтому в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины в феврале госсекретарь Энтони Блинкен "отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права и экономических реформ".

На прошлой неделе администрация продолжила санкции против Коломойского за его коррупционные деяния, направив украинской власти безошибочное сообщение о своих ожиданиях.

"Президент должен проявить большую преданность этой борьбе. Ему следует настаивать на судебных реформах, восстановить независимость центрального банка и исключить любые шаги по ослаблению Национального антикоррупционного бюро. Он должен однозначно порвать с господином Коломойским и поддержать уголовное обвинение против него", - пишет The Washington Post.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.