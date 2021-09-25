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воскресенье, 26 сентября 2021 00:26

Популярный мем с "косоглазой Хлоей" продали за $75 тысяч

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Популярный мем с &quot;косоглазой Хлоей&quot; продали за $75 тысяч
Вырученные средства семья Клем планирует потратить на образование двух дочерей. Фото: скриншот

Музыкальная продюсерская компания из Дубая 3F Music купила мем с "косоглазой Хлоей". Они уплатили 25 Ethereum. Семья пока не планирует выводить криптовалюту, надеясь на ее рост.

Родители девочки Хлои, которая в 2013 году стала популярным мемом, выставили изображение на продажу в виде NFT-токена. Его удалось продать за 25 Ethereum (ETH) или 75 тысяч долларов в эквиваленте. Об этом сообщает BBC.

Когда мать Хлои Кэти Клэм узнала об аукционах с NFT-токенами, она решила выставить оригинал фото мема со своей дочерью. Первая ставка составила 5 ETH (15 тыс. долларов в эквиваленте). Со временем ставки выросли до целых 25 токенов. Вырученные средства семья Клэм планирует потратить на образование обеих дочерей. Выводить Эфириум в доллары они не спешат из-за растущего курса криптовалюты.

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В 2013 году мама Хлои Кэти Клем опубликовала видео, в котором запечатлены ее две дочери. Мать объявила девочкам о поездке в Диснейленд. Пока сестра Хлои плакала, лицо ее сестры выражало искреннее недоумение или разочарование. Видео завирусилось в интернете, дочь Кэти стала интернет-мемом. На данный момент его просмотрели уже более 20 млн раз. Также у Хлои есть аккаунт в Instagram с 500 тыс. подписчиков.

Районный суд оштрафовал львовянина за мемы сына. Мужчина заплатит 850 грн и 420 грн судебного сбора за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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