Популярный мем с "косоглазой Хлоей" продали за $75 тысяч

Вырученные средства семья Клем планирует потратить на образование двух дочерей. Фото: скриншот

Музыкальная продюсерская компания из Дубая 3F Music купила мем с "косоглазой Хлоей". Они уплатили 25 Ethereum. Семья пока не планирует выводить криптовалюту, надеясь на ее рост.

Родители девочки Хлои, которая в 2013 году стала популярным мемом, выставили изображение на продажу в виде NFT-токена. Его удалось продать за 25 Ethereum (ETH) или 75 тысяч долларов в эквиваленте. Об этом сообщает BBC.

Когда мать Хлои Кэти Клэм узнала об аукционах с NFT-токенами, она решила выставить оригинал фото мема со своей дочерью. Первая ставка составила 5 ETH (15 тыс. долларов в эквиваленте). Со временем ставки выросли до целых 25 токенов. Вырученные средства семья Клэм планирует потратить на образование обеих дочерей. Выводить Эфириум в доллары они не спешат из-за растущего курса криптовалюты.

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В 2013 году мама Хлои Кэти Клем опубликовала видео, в котором запечатлены ее две дочери. Мать объявила девочкам о поездке в Диснейленд. Пока сестра Хлои плакала, лицо ее сестры выражало искреннее недоумение или разочарование. Видео завирусилось в интернете, дочь Кэти стала интернет-мемом. На данный момент его просмотрели уже более 20 млн раз. Также у Хлои есть аккаунт в Instagram с 500 тыс. подписчиков.

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