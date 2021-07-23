Отца наказали за мемы сына

Суд оштрафовал мужчину, сын которого делал мемы об учителях. Фото: Pexels

Районный суд оштрафовал львовянина за мемы сына.

Мужчина заплатит 850 грн и 420 грн судебного сбора за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщает Галицкий районный суд Львова.

В июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины создал страницу в Instagram. Там выкладывал мемы, которые делал из фотографий учителей.

Педагоги обратились в полицию. Расценили такие действия как буллинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Целовал в губы и приставал: учителя обвинили в домогательстве к школьницам

Отец парня полностью вину признал. Апелляцию на решение суда не подавал.

Суд Борисполя Киевской области вынес первое в Украине решение по делу о буллинге. Суд оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении. В января 2019-го ученица одной из школ города выложила в сеть непристойные фото другой школьницы. Родители потерпевшей подали иск в суд.