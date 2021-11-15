Польша сообщила о стрельбе на границе

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На белорусско-польской границе произошла стрельба.

Об этом сообщило Министерство обороны Польши в Twitter.

"Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами - повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - говорится в сообщении.

Около КПП "Кузница" находятся несколько сотен мигрантов.

"Мы ожидаем, что будет предпринята попытка с применением силы перейти через границу. Сейчас мы распорядились стянуть туда все силы, которые у нас есть", - говорится в сообщении.

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Белорусские власти сообщили, что мигрантов сопровождают силовики. Во главе колонны идут женщины и дети.

Мигранты рубят деревья и жгут костры, чтобы согреться.

РФ стянула к украинской границе около 100 тыс. военных, заявил президент Владимир Зеленский. Россия хочет дальше продвинуться на территорию Украины, сообщал Кулеба. Действия самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.