Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня

В сети показали детенышей маленького кенгуру волаби, которых спасли от пожаров в Австралии.
Ими занимается организация Agile Project. Волаби поймали в одно и то же время в одной местности, где пылал огонь, сообщает Boredpanda.
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Один из кенгуру был травмирован, другие имели легкие повреждения.
Работники организации положили их вместе в импровизированное кроватку из детского бассейна. Там они смогли успокоиться.
Животных решили назвать именами выдающихся людей Австралии. Двое детенышей получили имена Эндрю и Джефри - в честь спасателей Эндрю О'Дуайера и Джефри Китона, погибших в борьбе с пожарами.
Других детенышей назвали в честь Криса Хемсворта, Эша Барти, Робби, Селесты Барбер и Ребель Уилсон, которые пожертвовали в фонд спасения Австралии деньги и призвали своих фанатов сделать то же.
В Австралии из воздуха сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
Доставку еды организовала Австралийская национальная служба парков и дикой природы.
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