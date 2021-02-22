Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Хуан Мануель Фанхио / Рarabrisas

23 февраля 1958-го пятикратный чемпион "Формулы-1" Хуан Мануель Фанхио из Аргентины был похищен на Кубе группой повстанцев Фиделя Кастро.

Фанхио забрали из отеля в Гаване за день до гран-при Кубы. Через несколько часов после гонки он был освобожден целым и невредимым. Похищение имело цель поставить в неловкое положение президента Кубы Фульхенсио Батиста, правительство которого Кастро сбросит 1 января 1959-го.

Кроме похищения Фанхио, гран-при Кубы затмила трагедия - кубинский водитель Армандо Гарсиа Сифуентес потерял управление автомобилем на залитой маслом части улицы и врезался в толпу зрителей. Семь человек погибли и еще десятки получили ранения. Катастрофа привела к предположениям, что сторонники Кастро устроили теракт. Однако впоследствии выяснилось, что причиной появления пятна была поломка в авто, которым управлял аргентинец Роберто Мьерес.

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Инцидент с похищением произошел в конце легендарной карьеры Фанхио. Он родился 24 июня 1911-го в аргентинском городе Балькарсе. Покинул школу в 11 лет, чтобы работать помощником механика. В молодости участвовал в гонках на усиленных легковых автомобилях по грунтовым дорогам Южной Америки.

После того, как в 1950-му начались современные гонки "Формулы-1", Фанхио выиграл свой первый чемпионат мира в 1951-м. Повторил этот подвиг в 1954-м, 1955-м, 1956-м и 1957-м. Фанхио ушел из гонок в 1958-м, заявив, что машины стали слишком быстрыми и опасными.

"То, что он выжил, чтобы наслаждаться богатством, несмотря на гонки в эпоху без ремней безопасности и огнестойкой формы, было заслугой его навыков водителя и немалой удачи", - писала Times.

Фанхио умер в Буэнос-Айресе 17 июля 1995-го, в возрасте 84 года. Его рекорд в 5-и чемпионатах мира по "Формуле-1" оставался до 2003 года, когда немец Михаэль Шумахер выиграл свой шестой чемпионат. Шумахер ушел покинул гонки в 2006-м, имея 7 титулов чемпиона мира.