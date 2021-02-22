Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

 
Ексклюзивы
1/5
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 243
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 108
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1233
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 657
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1350
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 522
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5733
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2439
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4086
Фото
Все фото
9
5
8
3
5
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом
Открыли музей с единственным экспонатом
Открыли музей с единственным экспонатом
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
&quot;Мы близки&quot; - Путин и Лукашенко на переговорах обменялись любезностями и пошли кататься на лыжах
"Мы близки" - Путин и Лукашенко на переговорах обменялись любезностями и пошли кататься на лыжах
21-летняя женщина самостоятельно пересекла Атлантику и установила рекорд
21-летняя женщина самостоятельно пересекла Атлантику и установила рекорд
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1233
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 450
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1143
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 07:56

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

  Комментировать
Похитили чемпиона мира по &quot;Формуле-1&quot;
Хуан Мануель Фанхио / Рarabrisas

23 февраля 1958-го пятикратный чемпион "Формулы-1" Хуан Мануель Фанхио из Аргентины был похищен на Кубе группой повстанцев Фиделя Кастро.

Фанхио забрали из отеля в Гаване за день до гран-при Кубы. Через несколько часов после гонки он был освобожден целым и невредимым. Похищение имело цель поставить в неловкое положение президента Кубы Фульхенсио Батиста, правительство которого Кастро сбросит 1 января 1959-го.

Кроме похищения Фанхио, гран-при Кубы затмила трагедия - кубинский водитель Армандо Гарсиа Сифуентес потерял управление автомобилем на залитой маслом части улицы и врезался в толпу зрителей. Семь человек погибли и еще десятки получили ранения. Катастрофа привела к предположениям, что сторонники Кастро устроили теракт. Однако впоследствии выяснилось, что причиной появления пятна была поломка в авто, которым управлял аргентинец Роберто Мьерес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кубе вернули статус государства-спонсора терроризма

Инцидент с похищением произошел в конце легендарной карьеры Фанхио. Он родился 24 июня 1911-го в аргентинском городе Балькарсе. Покинул школу в 11 лет, чтобы работать помощником механика. В молодости участвовал в гонках на усиленных легковых автомобилях по грунтовым дорогам Южной Америки.

После того, как в 1950-му начались современные гонки "Формулы-1", Фанхио выиграл свой первый чемпионат мира в 1951-м. Повторил этот подвиг в 1954-м, 1955-м, 1956-м и 1957-м. Фанхио ушел из гонок в 1958-м, заявив, что машины стали слишком быстрыми и опасными.

"То, что он выжил, чтобы наслаждаться богатством, несмотря на гонки в эпоху без ремней безопасности и огнестойкой формы, было заслугой его навыков водителя и немалой удачи", - писала Times.

Фанхио умер в Буэнос-Айресе 17 июля 1995-го, в возрасте 84 года. Его рекорд в 5-и чемпионатах мира по "Формуле-1" оставался до 2003 года, когда немец Михаэль Шумахер выиграл свой шестой чемпионат. Шумахер ушел покинул гонки в 2006-м, имея 7 титулов чемпиона мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 1 Просмотров: 17677
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 11799
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 9387
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 9333
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7929
Мир
Хлопья посыпали кокаином
Хлопья посыпали кокаином Просмотров: 45
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом
9
 Просмотров: 441
"Создало правительство" - американские тиктокеры распространяют фейки о ненастоящем снеге в Техасе
"Создало правительство" - американские тиктокеры распространяют фейки о ненастоящем снеге в Техасе 1 Просмотров: 72
Открыли музей с единственным экспонатом
Открыли музей с единственным экспонатом
5
 Просмотров: 225
Байден почтил память 500 тыс. умерших от коронавируса американцев
Байден почтил память 500 тыс. умерших от коронавируса американцев Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 355
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть