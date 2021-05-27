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четверг, 27 мая 2021 10:11

Письмо о "бомбе" на Ryanair поступило после того, как пилоты изменили курс на Минск - СМИ

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Письмо о минировании пассажирского лайнера Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, якобы поступило на электронную почту уже после того, как белорусские диспетчеры сообщили пилотам о бомбе и принудительно посадили самолет в Минске.

Информация об этом оказалась в разведывательном центре Spiegel.

Министерство транспорта Беларуси опубликовало запись разговора между экипажем самолета и диспетчерами. Это должно было подтвердить официальную версию Минска.

Однако "слитая" информация о письме с сообщением о минировании свидетельствует, что он поступил на электронный ящик аэропорта Минска только в 12:57 - почти через полчаса после того, как диспетчеры сообщили о нем пилотам рейса. И в 12:47 самолет уже изменил курс на Минск.

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Однако в электронном ящике администрации аэропортов Литвы письмо появилось в 12:25.

Письмо пришло с адреса "[email protected]" якобы от организации ХАМАС, которую во многих странах мира считают террористической. Однако движение отрицает свою причастность к похищению лайнера и сообщило, что никогда не действовало бы таким образом.

Автор: dossier.center
  У Лукашенко настаивали, что письмо о минировании поступил от ХАМАСа.
У Лукашенко настаивали, что письмо о минировании поступил от ХАМАСа.

В 12:30 рейс вошел в воздушное пространство Беларуси. После чего в 12:33 диспетчеры сообщили пилотам, что письмо пришло "сразу в несколько аэропортов". К тому времени письмо о минировании получили только литовские аэропорты. В Греции, откуда вылетал самолет, заявили, что сообщение о бомбе на борту не получали.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair нужно рассматривать с мирной точки зрения. Он заявил, что делал все возможное для спасения людей. По его словам, Киев, Вильнюс, Варшава, Львов не захотели принимать самолет с взрывчаткой в ​​своих аэропортах, поэтому это сделали в Минске.

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Дата
27
мая

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