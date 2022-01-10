Письмо американского солдата доставили с задержкой в ​​76 лет

Джон Гонсалвес отправил письмо своей матери в декабре 1945 года / Коллаж The Times

Письмо, отправленное американским солдатом, дислоцировавшемуся в Германии, к матери в США доставили через 76 лет после того, как отправили.

Сержант армии Джон Гонсалвес, которому было 22 года, написал матери в декабре 1945 года, после завершения Второй мировой войны. Письмо было найдено в почтовой службе США в Питтсбурге. Об этом пишет The Guardian.

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"Дорогая мама, сейчас получил от вас еще одно письмо и был рад услышать, что у вас все в порядке. Что касается меня, то все хорошо. Но что касается еды, то большинство времени она здесь довольно плохая. Люблю и целую, ваш сын Джонни. Надеюсь, скоро увидимся", - говорилось в письме.

Гонсалвес скончался в 2015 году. Умерла тоже мать. Но почта нашла адрес вдовы мужа, Анджелины, с которой солдат познакомился пять лет спустя после того, как направил письмо.

Почта добавила от себя письмо, в котором говорилось, что "доставка была чрезвычайно важной для нас". После того, как семья Гонсалвеса получила письмо, они позвонили в почту и поблагодарили.

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