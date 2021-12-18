Переговоры Донфрид относительно Украины были продуктивными – Госдеп

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Госдепартамент США считает "продуктивными" переговоры по ситуации вокруг Украины помощницы госсекретаря США Карен Донфрид. Речь идет о ее визитах в Украину, Россию и Бельгию.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер во время телефонного прессбрифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

"Помощница госсекретаря США, глава Бюро по вопросам Европы и Евразии доктор Карен Донфрид вернулась сегодня с визитов в Киев, Москву и Брюссель. Ее поездка была продуктивной", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она подчеркнула, что европейское турне Донфрид стало дополнительной возможностью подтвердить поддержку Украины и призвать Россию к деэскалации. Также это дало возможность "тесной координации (Соединенных Штатов – ред.) с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС".

В Госдепе напомнили, что во время встречи с представителями украинской власти Донфрид подтвердила принцип, соблюдаемый администрацией Байдена "никаких решений или дискуссий об Украине без Украины".

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В России она выразила поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины и передала российской стороне, что любая эскалация приведет к "серьезным последствиям" для РФ.

После этого Донфрид встретилась с союзниками и партнерами США по НАТО и ЕС в Брюсселе. Она рассказала о содержании переговоров в Киеве и Москве, обсудила следующие шаги по реагированию на действия РФ и подтвердила намерения США поддерживать тесную координацию с европейскими странами.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО. Проект Москва передала Вашингтону. Представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультации по вопросу безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.