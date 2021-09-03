Пенсионерка- "зацеперша" остановила движение трамвая

Пенсионерка-зацеперша остановила трамвай в Ульяновске. Фото: скриншот с видео

В Ульяновске, Россия, пожилая женщина парализовала движение одного из трамваев.

Пенсионерка вылезла на прицепное устройство вагона, схватилась правой рукой за дворник и отказывалась слезать, пишет ria.ru.

Водитель трамвая продолжать движение не мог. Пассажиры были вынуждены покинуть транспорт.

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Видео инцидента распространили в соцсетях.

На кадрах видно, что трамвай стоит перед пешеходным переходом, а на его прицепном механизме сидит пенсионерка и играет дворником.

В харьковском метро парень залез между вагонами поезда и так проехал несколько станций. После этого соскочил и убежал.