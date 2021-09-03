Пенсионерка- "зацеперша" остановила движение трамвая

В Ульяновске, Россия, пожилая женщина парализовала движение одного из трамваев.
Пенсионерка вылезла на прицепное устройство вагона, схватилась правой рукой за дворник и отказывалась слезать, пишет ria.ru.
Водитель трамвая продолжать движение не мог. Пассажиры были вынуждены покинуть транспорт.
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Видео инцидента распространили в соцсетях.
На кадрах видно, что трамвай стоит перед пешеходным переходом, а на его прицепном механизме сидит пенсионерка и играет дворником.
В харьковском метро парень залез между вагонами поезда и так проехал несколько станций. После этого соскочил и убежал.
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