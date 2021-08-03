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вторник, 03 августа 2021 19:15

Гренок не будет: у россиянки на кухне взорвался батон

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Гренок не будет: у россиянки на кухне взорвался батон
Так выглядит батон после вероятного взрыва. Куски сдобы обгорели. Нож тоже со следами горения. Фото: astv.ru

Жительница Сахалина, Россия, утверждает, что в ее руках взорвался купленный батон.

Произошло это после того, как женщина вонзила в него нож, пишет astv.ru.

"Утром я хотела сделать гренки ребенку на завтрак. Как раз оставались два последних куска. Когда захотела их порезать, в хлебе что-то взорвалось. Хорошо, что батон резал не мой ребенок", - рассказала она.

Женщина уверяет, что после взрыва запахло порохом.

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"В составе нигде не написали, что есть взрывоопасные какие-то моменты. Вот такой батон. Он воняет порохом", - добавила она.

Приобретенный женщиной батон изготовили на Долинском хлебокомбинате. Там утверждают, что он выпекается при температуре 220°C. Поэтому любые взрывчатые вещества сразу бы обнаружили.

"Женщина может принести батон к нам. Мы его сами проверим и отправим в лабораторию", - добавили на хлебокомбинате.

В россиянки на кухонном столе взорвался батон вареной колбасы. Жительница Тульской области планировала приготовить бутерброды к чаю. Отошла к чайнику, а в это время колбаса разорвалась изнутри и разлетелась на куски.

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