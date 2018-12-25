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вторник, 25 декабря 2018 16:13

Папа Римский вспомнил Украину во время Рождественской службы

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Папа Римский вспомнил Украину во время Рождественской службы
Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине. Фото: Inosmi

Папа Римский Франциск во время Рождественской службы вспомнил Украину и отметил, что ей нужен мир чтобы восстановить достойные условия жизни.

"Вспомним и об Украине: только с миром, что будет уважать права каждого народа, страна сможет оправиться от пережитых страданий и восстановить достойные условия жизни для своих граждан", - передает слова понтифика ANSA.

Во время Рождественской службы Франциск вспомнил все кризисные точки планеты, от "любимой Сирии" до Йемена, от Африки до латиноамериканских стран, разорванных социальными и политическими конфликтами, как Венесуэла и Никарагуа. Понтифик также выразил надежду на сближение двух Корей.

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"Это Рождество побуждает нас вновь постичь братские связи, объединяющие нас как человеческих существ и связывают все народы мира. Дай возможность израильтянам и палестинцам возобновить диалог и встать на путь мира, остановит конфликт, который уже более семидесяти лет обескровливает землю, выбранную Господом, чтобы посеять любовь ". - отметил Папа Римский.

На Донбассе рядовым боевикам платят около 8,5 грн в час, месячная зарплата составляет 6000 гривен. Об этом написал блогер Фашик Донецкий, которому удалось пообщаться с боевиком.

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