От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

По площади А-76 в пять раз больше Киева. Фото: pixabay.com

От Антарктиды откололся айсберг площадью более 4,3 тыс. кв. км.

Сейчас это самый большой айсберг в мире, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Ведделла. Получил название А-76 и по площади в пять раз больше Киева. Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором были первоначально замечены. Им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, к названию добавляется еще одна буква.

Огромные размеры А-76 делают его крупнейшим в мире. Ранее таковым считался айсберг A-23А площадью более 3,8 тыс. кв. км. Он также находится в море Ведделла.

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Айсберг АН68, который в 2017 году откололся от Антарктиды, практически растаял. Он имел площадь, как у небольшой страны — почти 6 тыс. кв. км. Спутники показывают, что от айсберга остались только небольшие фрагменты.