Растаял крупнейший в мире айсберг, который откололся от Антарктиды

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова.

Айсберг АН68, который в 2017 году откололся от Антарктиды, практически растаял. Он имел площадь, как у небольшой страны — почти 6 тыс. кв. км.

Спутники показывают, что от айсберга остались только небольшие фрагменты. Как сообщают в Национальном ледовом центре США, за ним больше не нужно следить.

После того как часть откололась, она почти не двигалась. Через некоторое время АН68 начал дрейфовать на север из-за сильных течений и ветров. Когда айсберг попал на мель, начал таять из-за высокой температуры воды и воздуха в Атлантике.

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Сейчас последняя часть АН68 имеет размер примерно 20,5 кв. км.

В Арктике зафиксировали рекордно низкую площадь морского льда. Исследование провело Национальное аэрокосмическое агентство (NASA). В 2021 году максимальная протяжность арктического льда достигла пика 5,7 млн кв. миль, что на 340 тыс. кв. миль ниже среднего максимума за период с 1981 по 2010 год, информирует "Урядовий кур'єр". Ледовые просторы, которые потеряла Арктика, можно сравнить с площадью американских штатов Флорида и Техас вместе взятых.