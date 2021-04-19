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понедельник, 19 апреля 2021 09:11

Растаял крупнейший в мире айсберг, который откололся от Антарктиды
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Айстерг, который откололся от Антарктиды, имел площадь 6000 км. кв.
Айстерг, который откололся от Антарктиды, имел площадь 6000 км. кв.
Айстерг, который откололся от Антарктиды, имел площадь 6000 км. кв.
Айстерг, который откололся от Антарктиды, имел площадь 6000 км. кв.
Айстерг, который откололся от Антарктиды, имел площадь 6000 км. кв.

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова.

Айсберг АН68, который в 2017 году откололся от Антарктиды, практически растаял. Он имел площадь, как у небольшой страны — почти 6 тыс. кв. км.

Спутники показывают, что от айсберга остались только небольшие фрагменты. Как сообщают в Национальном ледовом центре США, за ним больше не нужно следить.

После того как часть откололась, она почти не двигалась. Через некоторое время АН68 начал дрейфовать на север из-за сильных течений и ветров. Когда айсберг попал на мель, начал таять из-за высокой температуры воды и воздуха в Атлантике.

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Сейчас последняя часть АН68 имеет размер примерно 20,5 кв. км.

В Арктике зафиксировали рекордно низкую площадь морского льда. Исследование провело Национальное аэрокосмическое агентство (NASA).

В 2021 году максимальная протяжность арктического льда достигла пика 5,7 млн кв. миль, что на 340 тыс. кв. миль ниже среднего максимума за период с 1981 по 2010 год, информирует "Урядовий кур'єр".

Ледовые просторы, которые потеряла Арктика, можно сравнить с площадью американских штатов Флорида и Техас вместе взятых.

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