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четверг, 06 июня 2019 12:01

Осудили медбрата за убийство 85 пациентов

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Осудили медбрата за убийство 85 пациентов
Нильс Хегель. Фото: 24smi.org

К пожизненному заключению приговорили бывшего медработника Нильса Хегеля, которого признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Работая в клинике Ольденбурга в больнице Дельменгорста в 2000-2005-х, Хегель умышленно вызвал остановку сердца у пациентов, вводя им определенные лекарства. Затем реанимировал их, чтобы завоевать всеобщее восхищение. Но во многих случаях ему не все удавалось и пациенты умирали.

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Мужчина получил суровую форму пожизненному заключению в Германии, что исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет отбытия наказания.

Изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в течение его работы медбратом в медицинских центрах в Нижней Саксонии.

В Демократической Республике Конго за последние 10 месяцев было зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания лихорадкой Эбола.

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Дата
06
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Голосов: 1042
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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