Осудили медбрата за убийство 85 пациентов

Нильс Хегель. Фото: 24smi.org

К пожизненному заключению приговорили бывшего медработника Нильса Хегеля, которого признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Работая в клинике Ольденбурга в больнице Дельменгорста в 2000-2005-х, Хегель умышленно вызвал остановку сердца у пациентов, вводя им определенные лекарства. Затем реанимировал их, чтобы завоевать всеобщее восхищение. Но во многих случаях ему не все удавалось и пациенты умирали.

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Мужчина получил суровую форму пожизненному заключению в Германии, что исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет отбытия наказания.

Изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в течение его работы медбратом в медицинских центрах в Нижней Саксонии.

В Демократической Республике Конго за последние 10 месяцев было зафиксировано более 2 тыс. случаев заболевания лихорадкой Эбола.