Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну

Детеныш антилопы гну послушно следует за львицей / Twitter @TZEmbassyCN

Официальный аккаунт национальных парков Танзании в понедельник опубликовал в Twitter видео, на котором львица идет бок о бок с детенышем антилопы гну, и сопровождает его в безопасное место в национальном парке Серенгети.

Такое поведение очень необычно. Представитель Управления национальных парков Танзании Паскаль Шелутете сказал, что материнский инстинкт львицы, должно быть, преодолел ее естественные хищнические инстинкты. Об этом пишет Daily Mail.

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Львы - "универсальные плотоядные животные", что означает, что подавляющая часть их рациона состоит из мяса и не ограничивается каким-либо одним видом или типом животных. Зебры и антилопы гну в дикой природе чаще всего становятся жертвами львов, поскольку они медленнее и их легче поймать, чем таких животных, как антилопы и газели, и представляют меньшую опасность, чем буйволы.

Здоровые взрослые львы должны потреблять в среднем 5-7 кг мяса в день, и, учитывая, что львы редко наслаждаются успешной охотой в дикой природе, очень необычно видеть одного из величайших охотников в такой ситуации.

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